Александр Самедов: возможно, я поторопился и стоило ещё поиграть в РПЛ

Полузащитник ногинского «Знамени» Александр Самедов поделился мнением о первенстве ПФЛ.

«У меня есть повреждение – то одно, то другое вылезает, но ничего страшного. Думаю, скоро выздоровею окончательно. В этом календарном году вряд ли сыграю. Если всё будет нормально, то в следующем сыграю.



Футбола мне действительно не хватает. Проходит пять-шесть месяцев, и начинаешь ощущать нехватку этого драйва, процесса. Ну и на этом уровне поиграть для удовольствия – почему нет?



Уровень в ПФЛ серьёзный. Это профессиональная лига, хороший уровень. Там молодые ребята, которые всегда хотят нас, старичков, обыграть. Достаточно неплохой уровень.

Возможно, я поторопился и стоило ещё поиграть в РПЛ. Может быть, да, я поторопился. Но уже нет смысла о чём-то жалеть, решение принято. Наверное, можно было ещё играть. Что сделано, то сделано", — сказал Самедов в эфире телеканала «Россия 24».