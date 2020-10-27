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Александр Самедов: возможно, я поторопился и стоило ещё поиграть в РПЛ

Александр Самедов: возможно, я поторопился и стоило ещё поиграть в РПЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Полузащитник ногинского «Знамени» Александр Самедов поделился мнением о первенстве ПФЛ.

«У меня есть повреждение – то одно, то другое вылезает, но ничего страшного. Думаю, скоро выздоровею окончательно. В этом календарном году вряд ли сыграю. Если всё будет нормально, то в следующем сыграю.

Футбола мне действительно не хватает. Проходит пять-шесть месяцев, и начинаешь ощущать нехватку этого драйва, процесса. Ну и на этом уровне поиграть для удовольствия – почему нет?

Уровень в ПФЛ серьёзный. Это профессиональная лига, хороший уровень. Там молодые ребята, которые всегда хотят нас, старичков, обыграть. Достаточно неплохой уровень.

Возможно, я поторопился и стоило ещё поиграть в РПЛ. Может быть, да, я поторопился. Но уже нет смысла о чём-то жалеть, решение принято. Наверное, можно было ещё играть. Что сделано, то сделано", — сказал Самедов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не засмеялся. Сдержался, хотя уже подходило». Самедов — о речи Слуцкого перед Уэльсом
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