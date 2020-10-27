Бартомеу: приоритетом «Барселоны» являлось начало новой эры клуба с Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подвёл итоги летней эпопеи с возможным уходом из клуба 33-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«В течение этих недель нам приходилось защищать то, что было лучше всего для «Барселоны» и для лучшего игрока в мире и истории футбола. У Лео Месси был контракт, и срок его действия истёк. И самым важным было начало новой эры с Месси в команде.



Я решил не делать публичных заявлений. Я не чувствовал, что уместно обсуждать дела нашего капитана публично. Я бы не стал этого делать и сейчас. Это часть работы. Меня обвинили в желании принудительно осуществить трансфер по финансовым причинам, чтобы, так сказать, «привести в порядок счета». Но, нет. Я защищал интересы клуба, принимая последствия, которые повлечёт за собой отказ от решения отпустить Месси к одному из наших прямых конкурентов.



Эта команда с Лео Месси и сочетанием молодого таланта и победного опыта вернёт гордость и надежду, которых жаждут наши фанаты. В этом я более чем уверен. Но решения нужно было принимать. И они были сделаны. Зная, какую реакцию это может вызвать, но всегда ставя интересы клуба выше всего остального», — цитирует Бартомеу официальный сайт сине-гранатовых.