«Милан» повторил достижение по результативности 1959 года

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 3:3.

Как утверждает Opta Paolo в «твиттере», подопечные Стефано Пиоли забили два или более голов в 11 подряд играх во всех соревнованиях, что соответствует их собственному рекорду 1959 года. В матче с «Ромой» в составе «Милана» отличились защитник Алексис Салемакерс и 39-летний шведский форвард Златан Ибрагимович, отметившийся дублем.

«Милан» набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре россонери на выезде встретятся с «Удинезе». Встреча состоится 1 ноября, начало – 14:30 мск.

29 ноября «Милан» проведёт домашнюю встречу 2-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Спартой».