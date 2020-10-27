Матч ЦСКА и загребского «Динамо» в Лиге Европы обслужит румынская бригада арбитров
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА с загребским «Динамо» пройдёт 29 октября. Начало — в 20:55 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр встречи — Раду Петреску. Его ассистенты — Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу. Резервный рефери — Марцел Бирсан.
На групповом этапе «армейцы» также играют с австрийским «Вольфсбергом» и роттердамским «Фейеноордом». Матч 1-го тура в еврокубковом турнире ЦСКА провёл с «Вольфсбергом» 22 октября. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
В минувшем розыгрыше Лиги Европы красно-синие заняли четвёртое место в своей группе, набрав пять очков. В группе с «армейцами» были «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош».
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