Экс-тренер «Зенита»: Собчак ходил на матчи вместе с Путиным и Мутко

Бывший тренер «Зенита» Сергей Ломакин поделился воспоминаниями о возвращении команды в высший российский дивизион в 1995 году.



«Околофутбольные вопросы? В этом мы подстраховались – поработали с человеком, который составлял календарь чемпионата, он учёл наши пожелания. Но когда говорят, что в 1995 году «Зенит» сыграл много договорных матчей, всех купил, – это неправда.



Внимание со стороны Собчака? Он ходил вместе с Путиным и Мутко, и на стадион Кирова, и на «Петровский». Что касается финансирования, в начале года денег совсем не было. Их обещали выделить, но позже. Генеральному директору клуба Виктору Сидорову пришлось занимать деньги у своих друзей, влезать в долги. Я сам тогда принёс ему $ 5 тысяч, что заработал в «Ладе», чтобы было чем платить футболистам подъёмные», — цитирует Ломакина «Петербургский дневник».

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