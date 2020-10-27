Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федотов: пенальти в ворота «Арсенала» назначен верно. Рассказов сфолил по неосторожности

Федотов: пенальти в ворота «Арсенала» назначен верно. Рассказов сфолил по неосторожности
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и тульским «Арсеналом» (5:1).

«Больше всего споров возникло по эпизоду противостояния Рассказова и Зайнутдинова в штрафной «Арсенала». Панин рассмотрел момент после повтора. Это пенальти, был фол по неосторожности. Рассказов бежал за Зайнутдиновым и подбивал его по пятке. Если все будут такие ставить – будет хорошо, если нет – плохо. Такие моменты были и в других матчах, например «Ростов» против ЦСКА, когда убегал Попов. Также было в матче «Ростова» против «Уфы», Норманн убегал, и ему попали по шипам коленом. Это проблема защитника, что он бежит в траектории игрока нападения. За такое правильно назначать одиннадцатиметровый удар.

Про падение Кангва тоже все говорили, что это пенальти, но игрок прокидывал в сторону, а потом напрыгивал на защитника. Я поддержку Панина, там ничего не было. Да и даже если бы там было нарушение, то оно было за пределами штрафной площади», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Подпалый: пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020