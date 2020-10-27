Федотов: пенальти в ворота «Арсенала» назначен верно. Рассказов сфолил по неосторожности

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и тульским «Арсеналом» (5:1).
«Больше всего споров возникло по эпизоду противостояния Рассказова и Зайнутдинова в штрафной «Арсенала». Панин рассмотрел момент после повтора. Это пенальти, был фол по неосторожности. Рассказов бежал за Зайнутдиновым и подбивал его по пятке. Если все будут такие ставить – будет хорошо, если нет – плохо. Такие моменты были и в других матчах, например «Ростов» против ЦСКА, когда убегал Попов. Также было в матче «Ростова» против «Уфы», Норманн убегал, и ему попали по шипам коленом. Это проблема защитника, что он бежит в траектории игрока нападения. За такое правильно назначать одиннадцатиметровый удар.
Про падение Кангва тоже все говорили, что это пенальти, но игрок прокидывал в сторону, а потом напрыгивал на защитника. Я поддержку Панина, там ничего не было. Да и даже если бы там было нарушение, то оно было за пределами штрафной площади», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 27 октября 2020
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