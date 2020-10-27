«Его будущее предопределено». Рами уверен, что Мбаппе покинет «ПСЖ» летом

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами выразил уверенность, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе покинет клуб предстоящим летом.



«Я думаю, что это уже решено. Тем более что переговоры о продлении контракта с парижанами не продвигаются. Возникает ощущение, что ему неприятно говорить об этом. Он не обсуждает это ни с клубом, ни со своим окружением. А раз это его раздражает, значит, он не хочет об этом слышать. Его будущее предопределено, и это печально не только для „ПСЖ“, но и для Лиги 1», — приводит слова Рами RMC Sport.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе опасается подписывать с «ПСЖ» долгосрочный контракт