Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте организации.

Результат теста Инфантино на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Сообщается, что глава ФИФА испытывает лёгкие симптомы заболевания. Он будет отправлен на карантин не менее чем на 10 дней, после чего пройдёт повторное тестирование. Люди, которые контактировали с Инфантино в последние несколько дней, были проинформированы о случившемся.

Напомним, Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с 2016 года. В начале октября глава организации встретился в Катаре с организаторами чемпионата мира 2022 года и принял участие в товарищеском матче на стадионе “Аль-Байт”.