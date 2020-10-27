«Боруссия» М — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 27 октября, состоится матч «Боруссия» М – «Реал». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В бригаду войдут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Гал Лайбувитц.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с миланским «Интером» (2:2), а мадридский «Реал» сенсационно проиграл донецкому «Шахтёру» (2:3). Лидером группы В является донецкий «Шахтёр» (3).
Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
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