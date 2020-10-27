Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» М — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Боруссия» М — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 октября, состоится матч «Боруссия» М – «Реал». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М — «Реал».

Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В бригаду войдут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Гал Лайбувитц.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с миланским «Интером» (2:2), а мадридский «Реал» сенсационно проиграл донецкому «Шахтёру» (2:3). Лидером группы В является донецкий «Шахтёр» (3).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020