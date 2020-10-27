«Аталанта» — «Аякс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 октября, состоится матч «Аталанта» – «Аякс». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Аякс».



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В бригаду войдут ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Драгослав Перич.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» из Бергамо на выезде разгромила «Мидтьюлланн» со счётом 4:0, а амстердамский «Аякс» дома проиграл «Ливерпулю» (0:1). Лидером группы D является «Аталанта» (3).



Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.