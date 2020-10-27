«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 октября, состоится матч «Ливерпуль» – «Мидтьюлланн». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн».



Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковски. В бригаду войдут ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик. Резервный рефери – Кжиштоф Якубик.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливепуль» на выезде обыграл амстердамский «Аякс» (1:0), а «Мидтьюлланн» дома проиграл «Аталанте» из Бергамо (0:4). Лидером группы D является «Аталанта» (3).



Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.