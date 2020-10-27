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Д. Баринов: у игроков «Локомотива» было паническое состояние после поражения от «Ротора»

Д. Баринов: у игроков «Локомотива» было паническое состояние после поражения от «Ротора»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о ходе восстановления после операции на колене, а также поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между московским клубом и мюнхенской «Баварией».

«Со здоровьем всё хорошо, скоро будет два месяца после травмы, через месяц буду бегать на футбольном поле. Каждый день — тренировки, бассейн.

О чем писали в чате команды? После «Ротора» было паническое состояние у ребят. Но нужно собраться, «Бавария» — самый сильный клуб в мире, нужно показать все свои сильные качества", — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Бавария» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Бавария».

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