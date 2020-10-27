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«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и датского «Мидтьюлланна» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00. мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — ««Мидтьюлланн».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Жота, Шакири, Минамимо, Ориги.

Запасные: Ярош Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Кен, Джонс, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

«Мидтьюлланн»: Андерсен, Андерссон, Шольц, Святченко, да Силва, Каюсте, Ониика, Систо, Драйер, Мабиль, Каба.

Запасные: Оттесен, Колс, Джеймс, Дюр, Краев, Андерсон, Мадсен, Исаксен, Эвандер, Пфайффер, Вибе, Бирксё-Торсен.

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