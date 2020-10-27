«Барселона» объявила об отставке Бартомеу с поста президента клуба

Пресс-служба «Барселоны» в своём официальном «твиттере» объявила об отставке Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба.

Ранее Бартомеу был вынесен вотум недоверия членами клуба. Президент принял решение не дожидаться референдума и подал в отставку.

Бартомеу занял пост президента «Барселоны» 23 января 2014 года, сменив Сандро Роселя, который был обвинён в мошенничестве при трансфере Неймара. Бартомеу планировал покинуть свой пост летом 2016 года, но вместо этого он решил участвовать в новых президентских выборах. Летом 2015 года функционер выиграл выборы, набрав 54,63% голосов. В период руководства Бартомеу «Барселона» по 4 раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.