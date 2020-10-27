Ханс-Дитер Флик: «Баварии» пришлось потрудиться для победы над «Локомотивом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«Игра далась нелегко. Мы знали, что с этим соперником будет так. Нам пришлось потрудиться для победы. «Локомотив» хорошо держал мяч. Другие команды здесь испытывают проблемы. В центре хорошо держали мяч. Мы строим командную игру. Считаю, что выглядели неплохо. Вклад каждого игрока значим. Это была именно командная победа. Да, пропустили, но 2:1 — достойный счёт для обеих сторон», — передаёт слова Флика корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» (1) — на 2-м месте.