22 игрока «Челси» прилетели на матч Лиги чемпионов с «Краснодаром»

22 игрока лондонского «Челси прилетели в Россию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с „Краснодаром“, сообщает пресс-служба „аристократов“.

Матч пропустят вратарь Кепа Аррисабалага, который испытывает проблемы с плечом, дисквалифицированный защитник Маркос Алонсо. На матч также не прилетел защитник Тьяго Силва.

В Россию прибыли следующие игроки:

вратари: Эдуард Менди, Вилли Кабальеро, Карло Жигер.



защитники: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Фикайо Томори, Курт Зума, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон Палмиери, Бен Чилвел.



полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц.



нападающие: Тэмми Абрахам, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Каллум Хадсон-Одои.

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится завтра, 28 октября.