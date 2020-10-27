22 игрока «Челси» прилетели на матч Лиги чемпионов с «Краснодаром»

22 игрока лондонского «Челси прилетели в Россию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с „Краснодаром“, сообщает пресс-служба „аристократов“.
Матч пропустят вратарь Кепа Аррисабалага, который испытывает проблемы с плечом, дисквалифицированный защитник Маркос Алонсо. На матч также не прилетел защитник Тьяго Силва.
В Россию прибыли следующие игроки:
вратари: Эдуард Менди, Вилли Кабальеро, Карло Жигер.
защитники: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Фикайо Томори, Курт Зума, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон Палмиери, Бен Чилвел.
полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц.
нападающие: Тэмми Абрахам, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Каллум Хадсон-Одои.
Матч «Краснодар» — «Челси» состоится завтра, 28 октября.
- 27 октября 2020
-
20:00
-
19:45
-
19:45
-
19:41
-
19:28
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:34
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:32
-
17:13
-
17:00
-
16:39
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
15:59
-
15:50
-
15:49
-
15:41
-
14:55
-
14:47
-
14:35