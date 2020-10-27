Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

22 игрока «Челси» прилетели на матч Лиги чемпионов с «Краснодаром»

22 игрока «Челси» прилетели на матч Лиги чемпионов с «Краснодаром»
Футбол / Лига чемпионов 0

22 игрока лондонского «Челси прилетели в Россию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с „Краснодаром“, сообщает пресс-служба „аристократов“.

Матч пропустят вратарь Кепа Аррисабалага, который испытывает проблемы с плечом, дисквалифицированный защитник Маркос Алонсо. На матч также не прилетел защитник Тьяго Силва.

В Россию прибыли следующие игроки:

вратари: Эдуард Менди, Вилли Кабальеро, Карло Жигер.

защитники: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Фикайо Томори, Курт Зума, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон Палмиери, Бен Чилвел.

полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц.

нападающие: Тэмми Абрахам, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Каллум Хадсон-Одои.

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится завтра, 28 октября.

Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит турецкая бригада арбитров
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020