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Нойер: «Локомотив» действительно хорошо выступил в матче с «Баварией»

Нойер: «Локомотив» действительно хорошо выступил в матче с «Баварией»
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Мы довольны результатом. Это был сложный матч для нас, нам пришлось приложить много усилий, чтобы добиться победы. Думаю, что „Локомотив“ действительно хорошо выступил. Соперник действовал компактно. У нас было несколько шансов сделать счёт 2:0, но позже мы пропустили и усложнили себе жизнь», — приводит слова Нойера Bayern & Germany на странице в «Твиттере».

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» (1) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» и мадридский «Атлетико».

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