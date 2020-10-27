Марко Николич: «Локомотив» должен был забивать ещё, но не хватало завершения

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).

«Играли очень хорошо, Много-много моментов имели, но не набрали очков в этот вечер. Всё было хорошо: отношение, мотивация, дисциплина и главное — храбрость. Спасибо болельщикам. Очень позитивная атмосфера. Игроки были с энергией на сто процентов. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что остались без очков.



Игроков не надо было особенно настраивать. Нужно подготовить игроков тактически и верить в их качества. Первые 20–25 минут, возможно, было больше уважения, чем нужно. А потом было много моментов. Сто процентов моментов. Мне жаль — должны были забивать. Важно не впечатление, а забивать. Не хватало завершения», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.