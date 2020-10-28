«Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в гостевом матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров под руководством Тобиаса Штилера, ассистировали судьи на линиях Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман.
Счёт был открыт в первом тайме — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Ферран Торрес, которому ассистировал Кевин Де Брёйне. На 76-й минуте преимущество английского клуба увеличил Илкай Гюндоган с передачи Рахима Стерлинга. В конце матча счёт до крупного довёл Стерлинг с паса Де Брёйне.
«Манчестер Сити», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Марсель» (0) — на 4-м месте.
В другом матче группы С «Порту» обыграл «Олимпиакос» со счётом 2:0.
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