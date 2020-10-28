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«Атлетико» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург»

«Атлетико» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. На 40-й минуте игрок «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Мергим Бериша вывел гостей вперёд в счёте. Через 5 минут форвард «Атлетико» Жоау Фелиш сравнял счёт. В концовке встречи, на 85-й минуте, Фелиш оформил дубль и установил итоговый счёт.

«Атлетико» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. «Ред Булл Зальцбург» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (6) и «Локомотив» (1).

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
27 октября 2020, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Льоренте – 29'   1:1 Собослаи – 40'   1:2 Бериша – 47'   2:2 Фелиш – 52'   3:2 Фелиш – 85'
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