«Атлетико» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. На 40-й минуте игрок «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Мергим Бериша вывел гостей вперёд в счёте. Через 5 минут форвард «Атлетико» Жоау Фелиш сравнял счёт. В концовке встречи, на 85-й минуте, Фелиш оформил дубль и установил итоговый счёт.

«Атлетико» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. «Ред Булл Зальцбург» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (6) и «Локомотив» (1).