«Атлетико» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. На 40-й минуте игрок «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Мергим Бериша вывел гостей вперёд в счёте. Через 5 минут форвард «Атлетико» Жоау Фелиш сравнял счёт. В концовке встречи, на 85-й минуте, Фелиш оформил дубль и установил итоговый счёт.
«Атлетико» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. «Ред Булл Зальцбург» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (6) и «Локомотив» (1).
- 28 октября 2020
-
01:55
-
01:45
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:35
-
00:27
-
00:22
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 27 октября 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:18
-
23:12
-
23:12
-
23:10
-
23:03
-
22:49
-
22:48
-
22:34
-
22:24
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:31
-
21:10