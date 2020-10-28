Миранчук красиво обставил Нойера, Зе Луиш разбирался с Киммихом. «Локо» — «Бавария»: фото

27 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» одержала победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу мюнхенской команды.

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды.



«Играли очень хорошо, Много-много моментов имели, но не набрали очков в этот вечер. Всё было хорошо: отношение, мотивация, дисциплина и главное — храбрость. Спасибо болельщикам. Очень позитивная атмосфера. Игроки были с энергией на сто процентов. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что остались без очков".

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» (1) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» и мадридский «Атлетико».

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Бавария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.