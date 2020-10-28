Йозуа Киммих: нам повезло взять три очка в матче с «Локомотивом»

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Локомотивом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Локомотив» провёл отличную игру, здорово переходил из обороны в атаку, его быстрые футболисты доставили нам трудности. В конце нам повезло забить и взять три очка, но, конечно, нам надо прибавлять», — приводятся слова Киммиха на официальном сайте УЕФА.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» набрал 1 очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт 3 ноября. Начало встречи – 20:55 мск.