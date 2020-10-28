Доменико Тедеско присутствовал на матче «Локомотив» — «Бавария» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско присутствовал на матче «Локомотив» — «Бавария» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фото: Фото: Дмитрий Голубович
В составе мюнхенцев забивали Леон Горецка и Йозуа Киммих. Единственный гол за «Локомотива» Забил Антон Миранчук после передачи Зе Луиша.
Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» набрал 1 очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт 3 ноября. Начало встречи – 20:55 мск. «Бавария» в свою очередь в этот же день сыграет с «Ред Булл Зальцбург».
- 28 октября 2020
-
04:45
-
04:24
-
04:07
-
03:49
-
03:32
-
03:10
-
02:55
-
02:41
-
01:55
-
01:45
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:35
-
00:27
-
00:22
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 27 октября 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:18
-
23:12
-
23:12
-
23:10
-
23:03
-
22:49
-
22:48
-
22:34
-
22:24