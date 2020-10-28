Доменико Тедеско присутствовал на матче «Локомотив» — «Бавария» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско присутствовал на матче «Локомотив» — «Бавария» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фото: Фото: Дмитрий Голубович

В составе мюнхенцев забивали Леон Горецка и Йозуа Киммих. Единственный гол за «Локомотива» Забил Антон Миранчук после передачи Зе Луиша.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» набрал 1 очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт 3 ноября. Начало встречи – 20:55 мск. «Бавария» в свою очередь в этот же день сыграет с «Ред Булл Зальцбург».