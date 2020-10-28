Серхио Рамос повторил рекорд Икера Касильяса по числу сезонов в Лиге чемпионов

34-летний центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметился впечатляющим статистическим достижением, приняв участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2).
Как утверждает пресс-служба ЛЧ в «Твиттере», Серхио Рамос повторил рекорд легендарного вратаря «Королевского клуба» Икера Касильяса по количеству сезонов в Лиге чемпионов – у обоих игроков по 16 сезонов. Отмечается, что на счету Серхио Рамоса 125 встреч в ЛЧ, в то время как у Икера Касильяса их 150. Однако по количеству завоёванных трофеев самого престижного футбольного турнира 34-летний защитник превосходит экс-вратаря «сливочных» – 4 против 3.
Публикация доступна в «твиттере» Лиги чемпионов.
Напомним, что Серхио Рамос пропускал матч 1-го тура групповой стадии ЛЧ с донецким «Шахтёром» (2:3) из-за травмы.
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