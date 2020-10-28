«Бывают и хорошие, и плохие времена». Клопп сравнил игру «Ливерпуля» с жизнью в браке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат домашней встречи с датским «Мидтьюлланном» (2:0) во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Это была тяжелая ночь. Это немного похоже на жизнь в браке, есть хорошие и плохие времена. Время неплохое, но непростое. Мы должны держаться вместе и бороться усерднее, и это то, что парни сделали сегодня вечером. «Ливерпуль» потерял Фабиньо в первом тайме, заменившему его Рису Уильямсу всего 19 лет, и я думаю, что он сыграл больше матчей Лиги чемпионов, чем игр Премьер-лиги — это редкость. У нас всё хорошо, но для команды – это шок, потому что теперь нам нужно разобраться с этой травмой.
Мы планировали заменить в перерыве Джордана Хендерсона, он сказал, что в порядке, но в такие моменты вы должны нести ответственность, и перед игрой мы планировали дать ему около 45 минут, чтобы он был в порядке к «Вест Хэму». Это была тяжёлая игра. Но победа 2:0 – это нормально, так что всё – давайте продолжим», – цитирует Клоппа BBC.
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