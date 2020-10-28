Лорен — о непопадании Озила в заявку «Арсенала»: это вина Месута

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Лорен Этаме Майер прокомментировал ситуацию с полузащитником Месутом Озилом, который не попал в заявку «канониров» на Премьер-лигу и Лигу Европы.

«Озил — топ-игрок. Грустно видеть, как топ-игрок не вписывается в состав „Арсенала“. Все мы, болельщики „Арсенала“, хотим видеть лучших футболистов, но нынешняя ситуация не является чем-то новым. То же самое было при Эмери. Артете хотелось бы видеть лучших игроков в составе. Если Озил не попадает в состав, это является следствием многих причин.

В первую очередь, это вина игрока. Если у тебя есть все необходимые качества, если ты топ-футболист, но не играешь каждую неделю, это твоя вина. Конечно, все в клубе должны стараться делать игроков счастливыми. Но дело в том, что при Эмери и при Артете Озил не был стабильным игроком основы, и это не из-за тренера.



Если футболист полностью предан команде, то он будет играть, у них нет другого выбора. Конечно, Озилу обидно, мне тоже, потому что в «Арсенале» хотелось бы видеть лучших", — цитирует Лорена Sky Sports.