Бистрович: после жеребьёвки был доволен. Мы с Влашичем хотели сыграть с хорватским клубом
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Лиги Европы с загребским «Динамо».
«Я один раз играл против загребского «Динамо». Долгое время смотрим на них, там играют мои друзья, с которыми играем в сборной. От тренерского штаба было несколько вопросов. Думаю, будем хорошо готовы к матчу.
После жеребьёвки я был доволен, что мы получили этого соперника. И я, и Влашич хотели сыграть с хорватским клубом. Я очень люблю, когда находимся в ритме двух игр в неделю.
Сейчас у нас много игроков, хорошая конкуренция. Каждый футболист, который может выйти на замену, должен быть готов на сто процентов», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Влашич: уверен, ЦСКА победил бы «Вольфсберг», если бы не плохое поле. Там были ямы и песок
- 28 октября 2020
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