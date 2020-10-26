Сульшер по-прежнему хочет видеть Холанда в составе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему хочет видеть форварда Эрлинга Холанда в составе своей команды, сообщает The Athletic.



Нападающий дортмундской «Боруссии» остаётся главной целью для норвежского специалиста. У них остались хорошие отношения со времён совместной работы в «Молде», несмотря на срыв переговоров «МЮ» с агентом игрока Мино Райолой прошлой зимой. Тогда его перехватили «шмели», в составе которых в прошлом сезоне Бундеслиги Холанд провёл 15 матчей и забил 13 мячей. В этом сезоне у Эрлинга уже 5 голов в 5 матчах чемпионата Германии.



Имея игру в запасе, после 6-го тура «Ман Юнайтед» с 7 набранными очками находится на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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