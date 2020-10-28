Академию «Спартака» временно закрыли из-за коронавируса

Академию московского «Спартака» закрыли на две недели из-за случая коронавируса. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Все игроки отпущены по домам. Они не будут тренироваться две недели», — сообщил «Чемпионату» один из источников в академии. Эту информацию подтвердил и второй источник.
Ранее пресс-служба «Спартака» опубликовала сообщение для болельщиков команды о проведении матча с «Ростовом». В связи с усложняющейся эпидемиологической ситуацией в Москве и полученным клубом предписанием об ограничении доступа болельщиков клуб был вынужден закрыть две трибуны.
Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов», который запланирован на 31 октября, пройдёт на «Открытие Арене» со зрителями. На встрече может присутствовать не более 2730 человек.
- 28 октября 2020
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