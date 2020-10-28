Несколько игроков «Краснодара» не стали на колено перед матчем с «Челси»

Перед началом матча «Краснодар» — «Челси» футболисты обеих команд поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), став на колено.

Несколько игроков краснодарской команды, среди которых полузащитник Юрий Газинский, не стали преклонять колено. Фото можно посмотреть в «твиттер»-аккаунте Futebol no Mundo.

Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проходит в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком. Помогают ему ассистенты Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.



В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.