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Неймар получил травму в первом тайме матча с «Башакшехиром»

Неймар получил травму в первом тайме матча с «Башакшехиром»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Истанбул Башакшехир».

Неймар был заменён на 26-й минуте встречи. Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия.

В нынешнем сезоне форвард провёл 4 матча в чемпионате Франции и забил 2 мяча, в Лиге чемпионов — один матч.

Сообщалось, что 28-летний футболист хочет продолжить выступления за парижан и продлить контракт. Однако при этом он недоволен, что клуб всё ещё не начал переговоров о новом соглашении. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок.

Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ», но недоволен, что клуб ещё не начал переговоры
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