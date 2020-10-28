Неймар получил травму в первом тайме матча с «Башакшехиром»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Истанбул Башакшехир».
Неймар был заменён на 26-й минуте встречи. Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия.
В нынешнем сезоне форвард провёл 4 матча в чемпионате Франции и забил 2 мяча, в Лиге чемпионов — один матч.
Сообщалось, что 28-летний футболист хочет продолжить выступления за парижан и продлить контракт. Однако при этом он недоволен, что клуб всё ещё не начал переговоров о новом соглашении. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок.
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