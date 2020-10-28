«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00. мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Погба, ван де Бек, Гринвуд, Марсьяль.
Запасные: Хендерсон, Фосу-Менса, Туанзебе, Уильямс, Менжи, Мактоминай, Фернандеш, Джеймс, Мата, Игало, Кавани, Рашфорд.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Юпамекано, Конате, Хенрихс, Кампль, Анхелиньо, Нкунку, Ольмо, Форсберг, Поульсен.
Запасные: Риера, Чаунер, Орбан, Адамс, Забитцер, Самарджич, Вос, Мартель, Борковски, Клюйверт, Сёрлот, Хи Чан Хван.
- 28 октября 2020
-
23:21
-
23:03
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:33
-
22:28
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:05
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:34
-
21:21
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:35
-
20:35
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:15