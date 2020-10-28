«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00. мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Погба, ван де Бек, Гринвуд, Марсьяль.



Запасные: Хендерсон, Фосу-Менса, Туанзебе, Уильямс, Менжи, Мактоминай, Фернандеш, Джеймс, Мата, Игало, Кавани, Рашфорд.



«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Юпамекано, Конате, Хенрихс, Кампль, Анхелиньо, Нкунку, Ольмо, Форсберг, Поульсен.



Запасные: Риера, Чаунер, Орбан, Адамс, Забитцер, Самарджич, Вос, Мартель, Борковски, Клюйверт, Сёрлот, Хи Чан Хван.