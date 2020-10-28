«Ман Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура в группе H Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».



Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.67.



«Лейпциг» в этом сезоне еще не проигрывал и забивал в каждом матче, причем лишь раз менее двух мячей за игру. «МЮ» удивил, обыграв в первом туре ЛЧ «ПСЖ», а затем дома сыграл 0:0 с «Челси» (впервые в сезоне не сумев забить). Но на мой взгляд, у «Лейпцига» игра поставлена более качественно, чем у «Юнайтед», который? как и в прошлом сезоне? играет с большими перепадами.



Полагаю, у гостей хорошие шансы увезти очки с «Олд Траффорд» благодаря поставленной игре и правильно выбранной Нагельсманном тактике. А «МЮ» вернется то везение, которое в определенной степени способствовало победе в Париже. Отмечу, что у команды Сульшера тяжелый график — после «Лейпцига» ее ждет «Арсенал», а еще через неделю «Эвертон». Силенок может не хватить. В этом плане ЛЧ, как ни странно, может отойти для британцев на второй план».

«МЮ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: де Хеа, Магуайр и Линделёф сядут в лужу на «Олд Траффорд» В шести матчах сезона из семи «быки» забивали как минимум дважды.