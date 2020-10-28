«Ман Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура в группе H Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».
Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.67.
«Лейпциг» в этом сезоне еще не проигрывал и забивал в каждом матче, причем лишь раз менее двух мячей за игру. «МЮ» удивил, обыграв в первом туре ЛЧ «ПСЖ», а затем дома сыграл 0:0 с «Челси» (впервые в сезоне не сумев забить). Но на мой взгляд, у «Лейпцига» игра поставлена более качественно, чем у «Юнайтед», который? как и в прошлом сезоне? играет с большими перепадами.
Полагаю, у гостей хорошие шансы увезти очки с «Олд Траффорд» благодаря поставленной игре и правильно выбранной Нагельсманном тактике. А «МЮ» вернется то везение, которое в определенной степени способствовало победе в Париже. Отмечу, что у команды Сульшера тяжелый график — после «Лейпцига» ее ждет «Арсенал», а еще через неделю «Эвертон». Силенок может не хватить. В этом плане ЛЧ, как ни странно, может отойти для британцев на второй план».
- 28 октября 2020
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