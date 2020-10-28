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Мостовой: «Челси» выиграл у «Краснодара» не напрягаясь, четыре гола не по игре

Мостовой: «Челси» выиграл у «Краснодара» не напрягаясь, четыре гола не по игре
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4).

«Говорить, что Сафонова перехвалили, не совсем правильно. До этого матча он тащил. Такая жизнь у вратаря, но он справится, переживёт это.

Сегодня мне было печально за всю команду. Это началось ещё со «Спартаком», было видно, что без своих иностранцев им сложно, многие игроки еле ходили по полю. «Челси» выиграл не напрягаясь, они не рвались вперёд. Четыре гола не по игре, «Челси» ничего такого не делал. Особо не был заметен Хаверц, Вернер. 0:2 – такой счёт лучше бы отражал происходящее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Челси» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0
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