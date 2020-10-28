Газинский: обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал проигрыш в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:4).
«Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера. Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность», — цитирует Газинского «Матч ТВ».
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась с разгромным счётом — 0:4.
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