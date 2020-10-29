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Созин: Дзюбу надо было менять ещё на 20-й минуте, он же не неприкасаемый

Созин: Дзюбу надо было менять ещё на 20-й минуте, он же не неприкасаемый
Футбол / Лига чемпионов 0

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об игре форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Дзюбу надо было менять ещё на 20-й минуте. Так что я не удивлён, что его убрали – он же не неприкасаемый. Последний месяц Артём просто не в форме, и это вопрос ко всему штабу. Он не бежит, не цепляется. Может, Артём устал, может, какое-то недопонимание с Семаком. Но замена настроения ему не добавит.

Но менять Дзюбу не на кого, нет нападающий у «Зенита». Смотреть на такой антифутбол невозможно. От такого «Зенита» слёзы на глазах, надеяться можно только на чудо.

А ещё я не понимаю, как можно было купить дорогущего Малкома, который не провёл ни одного матча в ЛЧ? Как можно брать человека из «Барселоны» под ЛЧ, а он не играет? А «Химки» можно и с Суторминым обыгрывать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Созин: не понимаю, как «Зенит» мог так трусливо играть с такой слабой «Боруссией»
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