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Мбаппе стал лучшим по голевым передачам в Лиге чемпионов за последние четыре сезона

Мбаппе стал лучшим по голевым передачам в Лиге чемпионов за последние четыре сезона
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим».

В этой встрече Мбаппе отметился двумя результативными передачами. Как сообщается в «твиттере» OptaJean, Мбаппе начиная с сезона-2017/2018 сделал 14 результативных передач в матчах Лиги чемпионов, став лучшим по этому показателю.

По итогам двух туров «ПСЖ», набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице группы Н. «Истанбул Башакшехир» (0) — на 4-м месте. В следующем туре «ПСЖ» предстоит провести матч с «РБ Лейпциг».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Сообщалось, что Килиан суммарно обойдётся своему новому клубу в € 180 млн.

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