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Арсен Венгер: создание европейской Премьер-лиги уничтожит АПЛ

Арсен Венгер: создание европейской Премьер-лиги уничтожит АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном создании европейской Премьер-лиги.

«Не думаю, что Европа к этому готова. Сейчас АПЛ превосходит другие чемпионаты, и они хотят уничтожить это превосходство. Для них лучший способ — это создание европейской лиги. Это будет означать уничтожение Премьер-лиги. Если они получат согласие от английских клубов, то так и будет.

Это также является футболом, но сейчас мы живём в эпоху владельцев и инвесторов. Для инвесторов первостепенная задача — делать деньги. Европейская Суперлига, возможно, это и есть способ делать больше денег", — приводит слова Венгера The Guardian.

Ранее стало известно, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд.

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