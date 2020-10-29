Президент Ла Лиги о европейской Премьер-лиге: «Барселона» повторяет за «Реалом»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал оценку высказыванию ушедшего в отставку президента «Барселоны» Хозепа Бартомеу о потенциальном участии клуба в европейской Премьер-лиге.

«Мне кажется, что Бартомеу направлял президент «Реала» Флорентино Перес. Создание этой лиги всегда было мечтой Переса. Он очень долго над ней работал, и это не сюрприз.



Но это очень серьёзная ошибка. Бартомеу не понимает, насколько серьезны последствия такого решения с финансовой точки зрения



Раньше у «Барселоны» было свое мнение при работе с Ла Лигой, УЕФА и ФИФА. Но в последние три года она всё время повторяет за «Реалом», – приводит слова Тебаса Associated Press.