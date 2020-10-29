Ярошик – о поражении «Краснодара»: сразу было видно, кто большая команда, кто — маленькая

Бывший защитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал поражение «Краснодара» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).



«Сразу было видно, кто фаворит и большая команда, а кто – маленькая. Заметно, что у «Краснодара» не хватает лидеров, и потеря нескольких ключевых футболистов для этой команды невосполнима. У «быков» нет опыта выступлений в Лиге чемпионов, но и смелости в игре им явно не хватает», – цитирует Ярошика пресс-служба УЕФА.



28 октября «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:4. «Челси» набрал 4 очка и вышел на первое место в группе Е. «Краснодар» (1) — на последнем месте в группе.

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