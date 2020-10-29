Вьери: Месси — Гарри Поттер от футбола. Когда он закончит карьеру, я выкину телевизор

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери выразил восхищение форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, принявшим участие в победном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0).



«Месси – волшебник. Это Гарри Поттер от футбола. Когда он закончит карьеру, я выкину телевизор. Не буду больше работать на телевидении, буду смотреть Netflix, и всё. Потому что после Лео будет просто не на что смотреть», — цитирует Вьери AS со ссылкой на CBS Sports.



Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды в футболе. За «Барселону» 33-летний аргентинец выступает на протяжении всей карьеры и в её составе к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов.

Лионель Месси установил историческое достижение в Лиге чемпионов