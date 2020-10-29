Аксель Витсель: с нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0). Бельгиец выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год.

«Это особенный момент для меня – играть против одного из бывших клубов. С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург. Нам было важно набрать три очка, теперь двигаемся к следующим матчам», — написал Витсель в своём «инстаграме».

28 октября дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. После двух туров «Зенит» занимает последнее место в группе F, не набрав ни одного очка. В следующем туре команда встретится с «Лацио».