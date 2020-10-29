Салуквадзе – о Кварацхелии: футболистов такого таланта нет ни в Грузии, ни в России

Бывший защитник «Рубина» и сборной Грузии Лаша Салуквадзе прокомментировал игру полузащитника казанского клуба Хвичи Кварацхелии.



«Кварацхелия — очень талантливый парень. Думаю, что футболистов такого таланта нет не только в Грузии, но и в России. Но важно, что он очень профессионально относится к футболу. Не про всех молодых так можно сказать. Живет, к примеру, на базе, приятный молодой человек в обычном общении. У него есть всё, чтобы играть на высоком уровне.



В Грузии его очень ценят, много персональных болельщиков уже. Но следят не только за ним, но и за Давиташвили. У него тоже всё впереди, и это не случайность. Молодёжная сборная у нас играет на высоком уровне. В последние годы появилось много новых баз и стадионов, федерация стала работать над воспитанием футболистов. Видно, что уже пошли первые результаты. Кроме Давиташвили и Хвичи есть ещё молодой Чакветадзе, который играет в Бельгии», – цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.

Слуцкий: Кварацхелия — игрок без потолка