РФС вынес вердикт по избиению арбитра во время матча молодёжной команды «Ахмата»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал молодёжную команду «Ахмата» проведением пяти матчей без зрителей. Такое решение было принято в связи с избиением арбитра после матча Молодёжного первенства России «Ахмат» — «Спартак».
«В соответствии с частью 1 статьи 89, со статьёй 101, с частью 2 статьи 111 и со статьёй 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 5, 22, 331, 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча, за массовое появление на поле посторонних лиц, за неправомерные действия зрителей и за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента Молодёжного первенства по футболу (пункты 3.3, 3.1.5.2, 3.1.5.4 Санитарного регламента Молодежного первенства по футболу) — оштрафовать ФК „Ахмат“ г. Грозный на 200 000 (двести тысяч) рублей и обязать его провести 5 (пять) домашних матчей Молодёжного первенства по футболу сезона 2020-2021 годов без зрителей, начиная с 11-го тура данного соревнования», — говорится в заявлении РФС.
- 29 октября 2020
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