ЦСКА — «Динамо» З: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Стали известны стартовые составы ЦСКА и загребского «Динамо» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Марадишвили, Зайнутдинов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Тикнизян, Ахметов, Сигурдссон, Бистрович, Дзагоев, Гайч, Шкурин.
«Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Перич, Лауритсен, Стоянович, Иванушец, Франич, Адеми, Майер, Петкович, Оршич.
Запасные: Загорац, Йосипович, Мохарамми, Гавранович, Кастрати, Леовац, Бертон, Шутало, Атьемвен, Якич.
Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Загреб.
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