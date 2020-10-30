«Бенфика» разгромила «Стандард» благодарю дублю Пицци

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы лиссабонская «Бенфика» разгромила льежский «Стандард» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч французская бригада арбитров под руководством Франсуа Летексье, ассистировали судьи на линиях Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 49-й минуте автором забитого мяча стал Пицци, который реализовал 11-метровый. На 66-й минуте преимущество португальского клуба с пенальти увеличил Джан-Лука Вальдшмидт. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Пицци, которому ассистировал Эвертон.

«Бенфика», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Стандард» (0) — на последнем, 4-м месте.

В другом матче группы D «Рейнджерс» победил «Лех» со счётом 1:0.