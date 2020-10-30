Жозе Моуринью – о матче с «Антверпеном»: в перерыве я хотел сделать 11 замен

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью подвёл итоги выездной встречи 2-го тура Лиги Европы с бельгийским «Антверпеном», в которой его подопечные уступили со счётом 0:1.
«В поражении виноват только один человек, и это я. Именно я выбирал стартовый состав. В перерыве я попытался исправить ситуацию. Но этого было недостаточно, что-то изменить походу матча было сложно. В первой половине игры было очень легко изобретать, имелись свободные зоны. Во второй половине мы улучшили игру, но затем они перешли на совершенно другую игру. Это было очень сложно. В конце концов, «Антверпен» получил то, к чему стремился, и мы также получили то, что заслужили.
Это справедливый результат. Я всегда спокойно отношусь к этому. Лучшая команда выиграла, а худшая команда проиграла.
4 замены в перерыве? Я бы хотел сделать 11. Но не сделал и 5, потому что боялся мучительно долгих 45 минут без возможности каких-либо изменений», — цитирует Моуринью Goal.
Напомним, что по итогам 2-го тура групповой стадии Лиги Европы «Антверпен» возглавляет квартет J с 6 очками, 2-е и 3-е место делят «Тоттенхэм» и ЛАСК (3), замыкает группу болгарский «Лудогорец» (0).
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