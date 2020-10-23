Пике, тер Штеген, де Йонг и Лангле пошли на существенное снижение зарплаты

Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился на 50-процентное снижение зарплаты до конца сезона-2020/2021, подписывая новый контракт с сине-гранатовыми. Голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Клеман Лангле и полузащитник Френки де Йонг пошли на 30-процентное понижение, сообщает Sport.es.



33-летний Пике продлил контракт до 20 июня 2024 года, а пункт о его выкупе составляет € 500 млн. Продление контракта возможно при условии, что игрок проведёт определённое количество матчей в сезоне-2021/2022.



Тер Штеген заключил соглашение до 30 июня 2025 года с опцией выкупа в размере € 500 млн. 25-летний француз Клеман Лангле подписал контракт до 30 июня 2026 года с клаусулой в размере € 300 млн, а молодой 23-летний нидерландский полузащитник Френки де Йонг – до лета 2026 года с возможностью выкупа за € 400 млн.

«Барселона» продлила контракты с Пике, тер Штегеном, Де Йонгом и Лангле