Черчесов поздравил Марадону с юбилеем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями об игре легендарного аргентица Диего Марадоны и поздравил его с юбилеем — 30 октября ему исполнилось 60 лет.
«Врезалось в память то, что, даже несмотря на персональную и умелую опеку Кулькова в матче „Спартака“ и „Наполи“ аргентинец находил возможность обострять, принимать нестандартные решения. Понятно, что и штрафные бил — правда, парочку всего, даже в створ не попал. Но само присутствие Марадоны на поле уже настраивало на определенный лад и вратаря, и «Спартак» в целом. Тот матч в „Лужниках“ он помнит. Не детально, но помнит. Желаю, чтобы у Марадоны и в жизни, и в карьере все складывалось. Человеческого счастья, Диего!», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».
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