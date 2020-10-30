Рекечинский: мы обыграли «Локомотив», постараемся повторить это в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Не хочется комментировать ситуации в ЦСКА и «Локомотиве», а также оценивать, насколько им усложняют жизнь еврокубки. Наша команда просто старается максимально качественно готовиться к каждому матчу. И победа над «Локо» показала, что плоды этой работы уже есть. А ведь наш недавний соперник буквально пару дней назад достойно смотрелся против «Баварии» и, считаю, заслуживал большего. Не хочу сравнивать «Ротор» с «Баварией», но мы обыграли серьёзную команду. И постараемся повторить это в матче с ЦСКА.



ЦСКА, разгромивший в 12-м туре тульский «Арсенал» (5:1), набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Ротор» (6) — в зоне вылета.

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